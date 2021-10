The Elder Scrolls Online: l'espansione Deadlands arriva a novembre 2021

Il mondo di The Elder Scrolls Online sta per divenire ancora più grande. Bethesda conferma che la prossima espansione del suo MMO, Deadlands, farà il suo esordio a novembre 2021 su PC e console. Diversi nuovi contenuti arriveranno con il nuovo, grosso DLC, molti dei quali basati su The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Deadlands sarà anzitutto l'ultima espansione per il gioco ad arrivare nel 2021, portando a conclusione l'avventura annuale nei Cancelli dell'Oblivion con 20 ore di gioco aggiuntive. A partire dal primo novembre l'espansione sarà disponibile per gli utenti PC e Google Stadia, mentre i giocatori PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One dovranno aspettare fino al 16 novembre prima di mettere le mani sopra i nuovi contenuti. Inoltre, è possibile risparmiare fino al 50% sull'espansione Blackwood e partecipare all'evento di gioco Bounties of Blackwood prima del 12 ottobre 2021 per sbloccare il DLC Deadlands in maniera gratuita.

In The Elder Scrolls Online Deadlands, i fan si ritroveranno ad esplorare aree familiari, come le terre infuocate di The Burn, oltre a viaggiare verso The Sever, una landa devastata da tempeste e venti impetuosi. L'avventura prosegue fino a Fargrave, una delle città più grandi di tutta l'opera. I contenuti quindi non mancano per chiudere al meglio il 2021 di The Elder Scrolls Online.

Aspettando quindi l'arrivo della nuova espansione, potete intanto rifare un tour di Blackwood di The Elder Scrolls Online. Ed eccovi anche tutti i dettagli sul dungeon Dread Cellar di The Elder Scrolls Online.