The Elder Scrolls Online: l'espansione Harrowstorm arriva su PS4 e Xbox One

Dopo aver provveduto al lancio di Harrowstorm su PC, Bethesda e gli sviluppatori di ZeniMax Online conferma l'arrivo dell'espansione Harrowstorm di The Elder Scrolls Online su PlayStation 4 e Xbox One.

Il nuovo update del celebre gioco di ruolo online di Bethesda è accompagnato dalle migliorie e dalle aggiunte dell'Aggiornamento 25 del client di ESO. Il piatto forte dell'offerta contenutistica di Harrowstorm è rappresentato dall'introduzione di due dungeon piuttosto impegnativi.

Il primo dungeon, Unhallowed Grave, ci vedrà combattere contro i predoni e profanatori di tombe che oseranno disturbare il sonno di Bangkorai per depredarne i tesori ed entrare in possesso del suo antico potere. I giocatori di ESO dovranno così entrare nella tomba e fermare il piano ordito dagli invasori prima che la cripta venga violata e il suo potere ancestrale si diffonda nella regione circostante come una piaga.

Il secondo dungeon, Icereach, ci porterà invece a combattere contro una potente congrega di streghe per evitare che il loro rituale di morte si completi e porti Skyrim alla rovina. Con l'Aggiornamento 25, gli autori di ESO promettono di migliorare il sistema di gestione dei dati di gioco per fare in modo che il titolo occupi meno spazio su disco e operi i futuri aggiornamenti in maniera più efficiente. Per saperne di più sull'espansione, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Harrostorm di The Elder Scrolls Online.