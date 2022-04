The Elder Scrolls Online: l'espansione di Morrowind è gratis, ecco come riscattarla

In previsione del lancio di The Elder Scrolls Online High Isle, Bethesda e il team di ZeniMax Online invitano tutti gli appassionati del kolossal MMORPG a scaricare in via del tutto gratuita l'espansione di Morrowind.

Chi desidera esplorare la patria dei Dark Elves in previsione delle avventure che avranno presto inizio con il Prologo di High Isle, di conseguenza, potrà farlo scaricando a zero euro il ricco contenuto aggiuntivo che garantisce l'accesso al continente di Morrowind. L'iniziativa, ribadisce ZeniMax Online, è rivolta a tutti gli appassionati di ESO su PC e console.

A partire da oggi mercoledì 6 aprile, e "per il prossimo futuro", ad ogni account di The Elder Scrolls Online sarà garantito l'accesso gratuito al DLC Morrowind: per poter riscattare questa importante espansione, basta accedere al proprio profilo e sbloccare il contenuto aggiuntivo a zero euro richiamando dall'interfaccia di pausa la sezione DLC del Crown Store.

Una volta installata, l'espansione di Morrowind consente di accedere in maniera permanente alla trama di Vvandenfell e all'omonima regione esplorabile, come pure alla prova delle Sale della Fabbricazione e alle serie di missioni del Prologo di High Isle. Visitando Morrowind si potrà partecipare alle attività della città multilivello di Vivec, alle sfide delle pericolose Ashlands e alle torreggianti architetture a fungo di Sadrith Mora. Per un approfondimento ulteriore, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Elder Scrolls Online Morrowind.