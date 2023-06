The Elder Scrolls Online: l'espansione Necrom si mostra con un trailer all'Xbox Showcase

Sul palco dell'Xbox Showcase non è stato dato spazio solo a titoli in dirittura d'arrivo, ma anche a quelli che sono disponibili da tempo e che continuano ad accogliere nuovi contenuti. Tra questi vi è ovviamente anche The Elder Scrolls Online, di cui è stato mostrato un trailer relativo all'espansione chiamata Necrom.

Alternando sequenze animate ad altre in engine, il filmato dedicato a Necrom mostra quelli che sono i principali contenuti dell'aggiornamento per l'MMORPG. Il DLC in questione include nuovi companion, nemici mai visti prima e la possibilità di addentrarsi nella pericolosissima penisola di Tavanni. Il pezzo forte dell'espansione consiste nell'introduzione dell'Arcanista, nuova classe giocabile lche trae potere da Apocrypha, il regno dell’Oblivion di Hermaeus Mora. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, si tratta di un tipo di guerriero molto malleabile che può diventare curatore, tank o DPS in base alle scelte del giocatore: tra le sue principali abilità troviamo la possibilità di lanciare proiettili arcani, di assorbire gli attacchi nemici ed evocare portali che agevolano gli spostamenti degli alleati così da semplificargli la fuga nei momenti di difficoltà.

Per chi non lo sapesse, l'espansione in questione è arrivata giusto qualche giorno fa su PC tramite il client proprietario e Steam, invece approderà su console (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S) a partire dal prossimo 20 giugno 2023. Prima di lasciarvi al trailer che illustra alcune delle novità del content update, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un'anteprima dedicata proprio a The Elder Scrolls Online Necrom.