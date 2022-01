The Elder Scrolls Online: la nuova espansione ci porterà in un mondo inedito per la serie

I ragazzi di ZeniMax Online e Bethesda si stanno preparando alla presentazione della prossima avventura annuale di The Elder Scrolls Online, che a giudicare dal teaser cinematografico appena apparso in rete si preannuncia memorabile.

I curatori dell'MMORPG ci danno appuntamento alle ore 21:00 di giovedì 27 gennaio per la presentazione della prossima espansione di The Elder Scrolls Online, che accompagnerà tutti i videogiocatori in un'emozionante viaggio in un mondo mai visto primo della serie, con una storia inedita e una nuova cultura tutta da scoprire.

Il nome di questa nuova terra è al momento ignoto, ma il teaser trailer cinematografico condiviso per l'occasione ci offre qualche prezioso indizio mostrandoci una città costiera raggiunta non senza difficoltà da una serie di sfortunati avventurieri, che hanno dovuto affrontare una terribile tempesta nel loro viaggio in mare. In quale posto di Tamriel ci troviamo? E se invece si trattasse di un continente del tutto nuovo?

Lo scopriremo il 27 gennaio, quando avverrà la presentazione della prossima avventura annuale di The Elder Scroll Online. Le ultime due espansioni, Blackwood e Greymoor, ci hanno portato nelle regioni di due giochi ben noti, ossia Oblivion e Skyrim, quindi la curiosità per il futuro dell'MMORPG è alle stelle.