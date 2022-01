The Elder Scrolls Online nuova espansione: seguiamo il reveal su Twitch domani dalle 20:00

Fervono i preparativi per il Global Reveal della nuova espansione del 2022 di The Elder Scrolls Online. La redazione di Everyeye.it seguirà in diretta l'evento su Twitch per condividere insieme a voi le sorprese provenienti dallo show digitale organizzato da Bethesda e ZeniMax Online.

Il nuovo atto dell'epico viaggio intrapreso dagli esploratori di Tamriel porterà gli appassionati di ESO ad approdare in una terra ignota, dominata da una ridente cittadina costiera di "una cultura tutta da scoprire". Quali sorprese avrà mai in serbo Bethesda per i fan di The Elder Scrolls Online?

Gli sviluppatori dell'MMORPG terranno un Global Reveal nella serata di giovedì 27 gennaio, un appuntamento che la nostra redazione non mancherà di seguire sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 20:00 per fare il punto della situazione e scoprire, finalmente, quali sono i piani di ZeniMax Online per il lancio dei nuovi contenuti di ESO nel 2022.

Per l'occasione, vi invitiamo perciò a seguirci su Twitch e vi ricordiamo che l'abbonamento al canale fornisce l'accesso ai portali Discord e Telegram riservati agli iscritti. Gli utenti Amazon Prime possono sfruttare la promozione che consente di riscattare senza costi aggiuntivi un abbonamento mensile per un canale di propria scelta e accedere ad una selezione mensile di titoli PC come i giochi gratis Prime Gaming di gennaio.