The Elder Scrolls Online: tutte le espansioni in un video, aspettando Greymoor

Ricapitoliamo tutti gli aggiornamenti e le principali espansioni pubblicate in questi anni per The Elder Scrolls Online, l'MMO Fantasy di ZeniMax, in attesa del nuovo contenuto aggiuntivo Greymoor che segnerà l'inizio della fase Cuore Oscuro di questo gioco di ruolo online.

In compagnia di Daniele D'Orefice, e del nostro speciale sulle espansioni di The Elder Scrolls Online aspettando Greymoor, reindossiamo i panni dei protagonisti di ESO per rivivere le emozioni offerte dalle avventure trascorse nelle lande digitali aggiunte dai corposi DLC One Tamriel, Morrowind, Summerset ed Elsweyr.

Ciascuna espansione ha contribuito ad arricchire l'esperienza ludica, grafica e contenutistica del GDR multiplayer di ZeniMax Online, favorendo al contempo quella profonda riorganizzazione degli eventi, delle attività e dello stesso ecosistema di gioco resasi necessaria nella fase iniziale di questo progetto pluriennale.

Prima di lasciarvi in compagnia del nostro nuovo video approfondomento, ricordiamo a tutti gli appassionati di ESO che la quest principale del nuovo DLC a base di vampiri e licantropi di The Elder Scrolls Online sarà disponibile a partire dal 18 maggio su PC, con lancio previsto su console per il 2 giugno con doppio approdo su PlayStation 4 e Xbox One.