The Elder Scrolls Online: evento autunnale Eredità dei bretoni e nuovo DLC in arrivo

The Elder Scrolls Online annuncia l’evento autunnale di Eredità dei bretoni, che fornisce ai giocatori uno sguardo approfondito sulle avventure del DLC finale della storia di quest’anno, Firesong, in uscita il primo novembre su PC, Steam, Mac e Stadia e console Xbox e dal 15 novembre anche sulle piattaforme PlayStation.

Firesong proporrà 15 ore di storia incentrata su una zona inesplorata, l'isola di Galen, dove i giocatori incontreranno nuovi personaggi, mostri e rivolte politiche. Con la storia di quest’anno che volge al termine, sono previsti nuovi collezionabili e obiettivi, oltre a set di oggetti unici di questa zona.

La missione del prologo di Firesong è ora disponibile per tutte le piattaforme per chiunque abbia The Elder Scrolls Online, anche in versione base. Nel prologo i giocatori inizieranno una storia che porterà Eredità dei bretoni alla sua conclusione. Rivelata anche una ricompensa segreta per l'evento Heroes of High Isle: se la community completa al 100% la sfida Heroes of High Isle, il DLC Firesong verrà sbloccato gratis per tutti i possessori di The Elder Scrolls Online High Isle.

Zenimax continua ad aggiornare The Elder Scrolls Online con nuovi contenuti, l'arco narrativo Eredità di Bretoni sta per giungere al termine ma tante novità sono previste per il 2023, le scopriremo nel corso dei prossimi mesi.