The Elder Scrolls Online: Firesong e l'aggiornamento 36 disponibili da oggi su console

A partire dal 16 novembre, The Elder Scrolls Online Firesong è disponibile su console della famiglia Xbox (Xbox One e Xbox Series X/S) e PlayStation (PS4 e PS5) dopo essere uscito su PC e Mac OS nelle scorse settimane.

In Firesong i giocatori esploreranno la selvaggia Galen, approfondendo la loro conoscenza delle vite e della cultura dei druidi e combattendo per difendere Tamriel, inoltre i giocatori affronteranno finalmente l’Ascendant Lord e concluderanno l’avventura annuale nell’Eredità dei bretoni. Firesong è gratis per tutti i membri ESO Plus o acquistabile tramite il Crown Store.

Oltre a Firesong, esce oggi su console anche l'aggiornamento 36 di The Elder Scrolls Online, un aggiornamento gratis per tutti che introduce la localizzazione in cinese semplificato (solo testi) e una serie di modifiche, correzioni e nuove funzioni. Ad esempio citiamo la possibilità di posizionare segnalini unici sui nemici, opzione per la sintesi vocale, opzione per nascondere gli animali all’interno delle città e una serie di miglioramenti al sistema delle case.

Anche se l'arco narrativo Firesong è giunto al termine, questo non vuol dire che non ci siano altre novità in arrivo per The Elder Scrolls Online, il supporto post lancio continua e restiamo in attesa di scoprire quali sono i contenuti di ESO in arrivo nel 2023.