The Elder Scrolls Online: Flames of Ambition disponibile su PS4 e Xbox One

Già uscito su PC, il nuovo DLC di The Elder Scrolls Online, Flames of Ambition, è ora in vendita anche su Xbox One e PlayStation 4. Questo pacchetto porta con se due nuovi dungeon e sancisce l'inizio dell'arco narrativo Cancelli dell'Oblivion.

Flames of Ambition introduce nuove ricompense, oggetti, obiettivi e collezionabili, debuttano anche i due dungeon Black Drake Villa e The Cauldron, per saperne di più su quest'ultimo vi rimandiamo alla nostra prova di Elder Scrolls Online: Claudron Dungeon.

In Black Drake Villa, i giocatori si alleeranno con l’avventurosa elfa dei boschi Eveli Sharp-Arrow e andranno alla ricerca degli archivi segreti della tenuta, ora rifugio di mostri e piromani. Per maggiori informazioni su Black Drake Villa, i giocatori possono consultare il sito di ESO. In The Cauldron, la setta della Waking Flame ha imprigionato gli abitanti del luogo e sta ora scavando nelle rovine di una miniera dimenticata da tempo. Con l’aiuto della dremora Lyranth, i giocatori dovranno farsi strada tra bestie daedriche e seguaci, liberare i prigionieri e mettere fine ai loro piani. Per maggiori informazioni su The Cauldron, i giocatori possono consultare il sito di ESO.

Infine a partire da oggi è disponibile anche l'aggiornamento 29 di The Elder Scrolls Online che include un sistema Champion riprogettato, la Barra Campione e schede personaggio rivisitate. Un goloso antipasto in attesa dell'uscita di Blackwood, la nuova grande espansione annuale dell'MMO di Zenimax.