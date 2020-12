The Elder Scrolls Online Gates of Oblivion: annunciata la nuova grande espansione

Bethesda e Zenimax Online Studios hanno approfittato del palco virtuale dei Game Awards 2020 per svelare al mondo la nuova grande espansione di The Elder Scrolls Online, intitolata Gates of Oblivion - adattata in italiano come Cancelli dell'Oblivion.

"La distruzione si abbatte su Tamriel con Cancelli dell’Oblivion, nuova avventura annuale di The Elder Scrolls Online", ci avvertono gli sviluppatori dell'MMORPG. L'annuncio, perfettamente in linea con lo stile dello studio di sviluppo, è avvenuto con lo spettacolare trailer in computer grafica allegato in apertura di notizia, che ci introduce all'ambientazione e alla narrativa della nuova espansione.

Purtroppo, non sono ancora noti dettagli precisi sulle novità di Gates of Oblivion: per scoprire le nuove attività e i DLC preparati da Bethesda e Zenimax Online Studios dovremo attendere l'evento di reveal ufficiale, che si svolgerà alle ore 23:00 del 21 gennaio sul canale Twitch di Bethesda.