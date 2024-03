The Elder Scrolls Online verso Gold Road: il DLC Scions of Ithelia si lancia in video

In vista dell'arrivo più avanti nel 2024 di The Elder Scrolls Online Gold Road, i ragazzi di ZeniMax Online lastrica la strada che ci condurrà verso la prossima, importante fase ingame dell'MMORPG con i ricchi contenuti del DLC Scions of Ithelia.

La nuova espansione di ESO porta in dote i dungeon PvS Oathsworn Pit e Bedlam Veil, delle ricompense uniche, nuovi collezionabili, obiettivi e set di oggetti, grazie ai quali poter scoprire le forze malvagie al lavoro nel nuovo capitolo Gold Road che si aprirà nel GDR multiplayer di ZeniMax il prossimo 3 giugno su PC/Mac e il 18 dello stesso mese su console PlayStation e Xbox.

Ad accompagnare Scions of Ithelia troviamo anche l'aggiornamento 41 del gioco base, un update volto a migliorare la 'qualità di vita' degli esploratori delle lande multiplayer di ESO con una serie di correttivi, aggiunte e migliorie all'esperienza di gioco. La patch in questione porta in dote anche la funzione per utilizzare le nuove armi d'assedio cumulabili, come pure l'opzione per raggruppare fino a 20 armi simili. Vengono inoltre modificati i requisiti minimi per PC e Mac, in modo tale da garantire un livello di prestazioni accettabile su sistemi meno recenti per la fruizione dei nuovi contenuti.

L'espansione Scions of Ithelia è disponibile da oggi, lunedì 11 marzo, su PC e Mac OS, e lo sarà dal 26 marzo su console Xbox e PlayStation, al prezzo di 1.500 Crown dal Crown Store o come parte del proprio abbonamento a ESO Plus. Inoltre, il Collector's Bundle di Scions of Ithelia da 4.000 Crown include l'accesso al DLC, la cavalcatura Ashbone Sabre Cat, l’animale Ashbone Echalette e cinque Crown Experience Scroll.