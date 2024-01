The Elder Scrolls Online: Gold Road è l'espansione del 2024, trailer con data d'uscita

A distanza di pochi minuti dalla conclusione dell'Xbox Developer Direct, Bethesda ha trasmesso in diretta streaming la presentazione di The Elder Scrolls Online: Gold Road, la prossima espansione del celebre titolo a sviluppo continuo.

Come avrete già intuito, il nome dell'espansione deriva dall'area del mondo di gioco ben nota agli appassionati: si tratta della strada che collega la città imperiale ed Anvil. Nei pressi della Gold Road troviamo poi West Weald, un'area inedita che i possessori del contenuto aggiuntivo potranno esplorare alla ricerca di nuovi nemici da affrontare, dungeon da esplorare e checkpoint da scoprire.

Come hanno sottolineato gli stessi sviluppatori, quello relativo a Gold Road è un intero nuovo capitolo della storia di The Elder Scrolls Online, che porterà i giocatori a conoscere nuovi personaggi e a visitare città mai viste prima. Sembrerebbe inoltre che il DLC includa eventi pubblici e attività che coinvolgeranno fino a 12 giocatori contemporaneamente. Altra importante caratteristica di The Elder Scrolls Online: Gold Road è lo Scribing, meccanica di gioco che permette di personalizzare le abilità come avveniva nei vecchi capitoli della serie Bethesda.

The Elder Scrolls Online: Gold Road sarà disponibile a partire dal prossimo 3 giugno 2024 per gli utenti PC e Mac, invece i giocatori console potranno iniziare a giocare dal 18 giugno 2024.

Ovviamente l'uscita di Gold Road non sarà l'unico momento importante del 2024 per TES Online, che riceverà anche svariati aggiornamenti che introdurranno nuovi companion, funzionalità inedite e bug fix.

A proposito di grandi annunci, avete già scoperto la data d'uscita di Senua's Saga Hellblade 2?