The Elder Scrolls Online Gold Road: il nuovo trailer ci presenta i pericoli di West Weald

A distanza di circa due mesi dal debutto di Gold Road, gli sviluppatori di The Elder Scrolls Online hanno deciso di celebrare i primi dieci anni dell'MMORPG con la pubblicazione di un nuovo trailer dell'attesa espansione.

Il filmato in questione è intitolato 'The Elder Scrolls Online: Gold Road – Peril in West Weald' e, come avrete già intuito, consiste in una rapida serie di sequenze con al centro i pericoli che contraddistinguono la nuova porzione della mappa che verrà introdotta con il debutto dell'espansione a pagamento. Grazie al trailer in questione possiamo infatti scoprire quali saranno i nemici che affronteremo a West Weald, tra i quali troviamo enormi mostri di ghiaccio ed enormi quadrupedi. Insomma, tornare nuovamente nei luoghi visti per la prima volta in The Elder Scrolls IV: Oblivion sarà tutt'altro che semplice e dovremo fare attenzione ai pericoli che si celano dietro ogni angolo.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer dell'espansione, vi ricordiamo che The Elder Scrolls Online Gold Road arriverà il prossimo 3 giugno 2024 solo su PC e Mac. I giocatori Xbox e PlayStation dovranno infatti attendere qualche giorno in più, visto che l'edizione console del DLC sarà disponibile a partire dal 18 giugno 2024.

Avete già letto la nostra anteprima di The Elder Scrolls Online: Gold Road?

