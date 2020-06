The Elder Scrolls Online gratis su Google Stadia per un mese

Da questa settimana Google Stadia Premiere Edition costa 99.99 euro ma questa non è l'unica novità legata al mondo della piattaforma Google, segnaliamo infatti che gli abbonati Stadia PRO possono giocare gratis a The Elder Scrolls Online per un mese.

Tutti gli iscritti al servizio PRO possono giocare gratuitamente con l'MMORPG di Zenimax, la sottoscrizione Premium a Stadia da infatti libero accesso ad account completo di ESO della durata di trenta giorni, questo vuol dire che non ci saranno limitazioni di alcun tipo e potrete esplorare ogni aspetto del gioco per un mese intero.

Si tratta di una bella occasione per provare con mano uno dei giochi di ruolo online più popolari degli ultimi anni, ricordiamo inoltre che effettuando il login con il proprio account ESO potrete trasferire anche salvataggi e impostazioni dalla versione PC grazie al supporto Cross-Play.

Proprio ieri Google ha annunciato un nuovo evento Stadia per il 14 luglio, in questa occasione Big G rivelerà nuovi giochi in arrivo sulla piattaforma entro fine anno. La prima parte del 2020 non è stata ricchissima di uscita ma la seconda metà potrebbe riservare qualche sorpresa, probabilmente rivelata durante l'evento estivo.