The Elder Scrolls Online Greymoor: tutte le edizioni e bonus preorder

The Elder Scrolls Online Greymoor, la nuova espansione di TESO, sarà disponibile in numerose edizioni su PC, PlayStation 4 e Xbox One, tra cui una ricca Collector's Edition disponibile sia in formato fisico che digitale. Di seguito, tutte le edizioni ed i bonus preorder.

Bonus Preordine TESO Greymoor

Costume per la prenotazione: Jarl Finery

Animale per la prenotazione: Sacrificial Pocket Mammoth

Ricompensa per la prenotazione: Nightfall Preview Crown Crate

Una selezione di oggetti a tema Nightfall!

Ricompensa per la prenotazione: Mappe del tesoro di Skyrim occidentale

Una raccolta di tre mappe del tesoro della zona occidentale di Skyrim.

Ornamento per la prenotazione: Jarl Crown

Creata con pelle di horker e metallo recuperato da alcune armi, questa corona testimonia il vostro status tra i nord.

Due Pergamene dell’Esperienza

Prenotando la versione digitale otterrete anche la cavalcatura Holdbreaker Warhorse, infine prenotando Greymoor Standard Edition o la Collector's Edition Digitale avrete immediato accesso a TESO ed a tutti gli episodi precedenti tra cui Morrowind, Summerset ed Elsweyr.

TESO GREYMOOR COLLECTOR'S EDITION FISICA

Questa edizione include la nuova espansione ma non il gioco base ed i capitoli precedenti, oltre ad una selezione di oggetti:

Animale esclusivo: Death Hound

Cimelio esclusivo: Orb of Magnus

Cavalcatura esclusiva: Crypt Warden Death Hound

Outfit Style Conversions esclusivo: Swordthane

Pacchetto di gesti esclusivi: Skyrim

Statua Signore dei vampiri

Set di quattro monete da collezione

Steelbook esclusivo

Mappa di Skyrim occidentale

Un mese di ESO Plus

TESO GREYMOOR COLLECTOR'S EDITION DIGITALE

Include l'accesso alla nuova espansione TESO Greymoor, al gioco base ed a tutte le precedenti espansioni oltre ai seguenti contenuti digitali.

Animale esclusivo: Death Hound

Cimelio esclusivo: Orb of Magnus

Cavalcatura esclusiva: Crypt Warden Death Hound

Outfit Style Conversions esclusivo: Swordthane

Pacchetto di gesti esclusivi: Skyrim

TESO GREYMOOR DIGITAL COLLECTOR’S EDITION UPGRADE

Include Greymoor ed i seguenti oggetti digitali:

Animale esclusivo: Death Hound

Cimelio esclusivo: Orb of Magnus

Cavalcatura esclusiva: Crypt Warden Death Hound

Outfit Style Conversions esclusivo: Swordthane

Pacchetto di gesti esclusivi: Skyrim

TESO GREYMOOR DIGITAL UPGRADE

Il Greymoor Digital Upgrade include il nuovo capitolo Greymoor. Prenotando questa edizione di Greymoor, riceverete tutte le ricompense per la prenotazione al lancio e potrete accedere immediatamente alla cavalcatura esclusiva.

TESO GREYMOOR STANDARD EDITION

La Standard Edition di Greymoor comprende l’accesso istantaneo al gioco base di ESO e ai capitoli Morrowind, Summerset e Elsweyr, oltre al nuovissimo capitolo Greymoor disponibile al lancio.

Prenotando questa edizione di Greymoor, riceverete tutte le ricompense per la prenotazione al lancio e potrete accedere immediatamente alla cavalcatura esclusiva.

The Elder Scrolls Online Greymoor sarà disponibile su PC e Mac dal 18 maggio e arriverà su console (PS4 e Xbox One) dal 2 giugno 2020.