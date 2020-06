The Elder Scrolls Online Greymoor ora su PS4 e Xbox One, presto su Google Stadia

ZeniMax annuncia l'arrivo di The Elder Scrolls Online Greymoor su PlayStation 4 e Xbox One. Dopo aver fatto il suo debutto su PC la nuova espansione di TESO arriva su console e debutterà il 16 giugno anche su Google Stadia.

"Secondo aggiornamento dell’avventura annuale Cuore oscuro di Skyrim, il capitolo Greymoor porta con sé l’enorme sistema Antiquities che scava nella storia di Elder Scrolls e offre ricompense per tutti i tipi di giocatore, gli eventi mondiali Harrowstorm, gli aggiornamenti alle prestazioni e tanto altro. Con circa 30 ore di gioco e contenuti tutti da esplorare, The Elder Scrolls Online Greymoor presenta su ESO un’esperienza tutta nuova, con storie e contenuti fantastici per veterani ed esordienti."

Il publisher ricorda che coloro che possiedono già The Elder Scrolls Online possono acquistare l'aggiornamento digitale a Greymoor al prezzo di 39,99 euro mentre i nuovi giocatori potranno entrare in ESO con il pacchetto completo The Elder Scrolls Online Greymoor che include il gioco base e le espansioni Morrowind, Summerset ed Elsweyr, in vendita a € 69,99. Con questa espansione ZeniMax espande ulteriormente il mondo di The Elder Scrolls dando vita ad un nuovo arco narrativo ambientato nelle terre di Skyrim, una delle lande pià amate dai giocatori di Elder Scrolls.