The Elder Scrolls Online Greymoor: a spasso per Skyrim occidentale con la nuova espansione

The Elder Scrolls Online: Greymoor, nuova espansione del GDR online di ZeniMax Online Studios, è ora disponibile su PC e Mac, permettendo ai giocatori di esplorare le vette innevate di Skyrim occidentale e le profondità cavernose di Blackreach. Gli utenti su Xbox One e PS4 dovranno attendere fino al 9 giugno, mentre quelli su Stadia fino al 16.

Secondo aggiornamento dell’avventura annuale Cuore oscuro di Skyrim, il capitolo Greymoor porta con sé il sistema Antichità che offre ricompense per tutti i tipi di giocatore, gli eventi mondiali Harrowstorm, gli aggiornamenti alle prestazioni e tanto altro, per un totale di oltre 30 ore di gioco. A Skyrim occidentale, vera e propria novità per ESO, i giocatori passeranno dalle terre accidentate del nord alle profondità di Blackreach, più grande di quella già visitata per la prima volta in The Elder Scrolls V: Skyrim, per combattere contro mostri sinistri e andare alla scoperta dei segreti del Cuore oscuro di Skyrim. I giocatori potranno addentrarsi in luoghi familiari della zona occidentale di Skyrim come Solitude, Morthal, Labyrinthian, Dragon Bridge e altri.

Chi possiede già il gioco può acquistare l’aggiornamento The Elder Scrolls Online: Greymoor Digital Upgrade a 39,99 euro, mentre i nuovi giocatori possono acquistare la versione completa di The Elder Scrolls Online: Greymoor, che offre il gioco base di ESO e i capitoli Morrowind, Summerset ed Elsweyr a 69,99 euro. Il 16 giugno The Elder Scrolls Online verrà lanciato su Google Stadia: gli abbonati a Stadia Pro potranno giocare gratis al gioco base e a Morrowind a partire dallo stesso giorno.