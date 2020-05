The Elder Scrolls Online Greymoor: trailer esclusivo della nuova espansione a tinte oscure

Bethesda e gli sviluppatori di ZeniMax Online ci propongono un video esclusivo di Greymoor, la prossima espansione di The Elder Scrolls Online destinata ad approdare su PC e console nel corso dei prossimi giorni.

Il nuovo filmato in cinematica segue l'ultimo video sulle abilità dei Vampiri di Greymoor e si focalizza sui personaggi e sulle creature che faranno da sfondo a questa nuova avventura da vivere esplorando il Cuore oscuro di Skyrim.

Il canovaccio narrativo steso dagli autori nordamericani ci permetterà di spingerci oltre i confini della regione occidentale di Skyrim e di esplorare delle aree inedite di Tamriel per andare alla ricerca di antichissimi manufatti perduti. L'avventura a tinte oscure che ci attende nell'universo multiplayer di ESO darà modo agli appassionati di combattere contro Lupi Mannari, Streghe, Succhiasangue e mostri malvagi.

Anche per questo, il team di ZeniMax Online ha modificato molte abilità e introdotto il nuovo sistema Antichità per incentivare l'esplorazione sia da soli che in compagnia dei propri amici. L'uscita di ESO Greymoor è prevista per il 26 maggio su PC e Mac OS: su console, l'espansione si farà attendere fino al 9 giugno, nella duplice versione per PS4 e Xbox One.