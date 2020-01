The Elder Scrolls Online: Harrowstorm, il ritorno a Skyrim e il nuovo Sistema Antichità

Greymoor, la nuova espansione di The Elder Scrolls Online, arriverà nei negozi in primavera ma già dal mese di febbraio i giocatori di TESO potranno vivere nuove avventure grazie al DLC Harrowstorm che ci porterà nuovamente nelle terre di Skyrim.

TESO Harrowstorm

La storia di Cuore Oscuro di Skyrim inizia con il DLC Dungeon Harrowstorm, in arrivo a febbraio. Con due nuovi dungeon, in Harrowstorm dovrete affrontare una tempesta sovrannaturale a Icereach ed esplorare le profondità di Unhallowed Grave. Man mano che svelerete le forze oscure che minacciano Skyrim, gli eventi di questo DLC vi porteranno dritti al capitolo Greymoor.

TESO Skyrim

Con Greymoor, potrete tornare nell’innevata patria dei nord ed esplorare la regione occidentale di Skyrim. Al momento, su ESO, avete potuto esplorare le zone orientali di Skyrim con Eastmarch, Bleakrock e il Rift. In questo nuovo capitolo potrete approfondire l’altro versante della provincia che comprende la città di Solitude e le profondità di Blackreach, un intero mondo sotterraneo!

Addentrandovi in questa nuova zona, incontrerete i robusti nord che la chiamano casa e scoprirete una serie di interessanti missioni secondarie, missioni Delve, dungeon pubblici, boss e i nuovi eventi mondiali Harrowstorm. Un vero avventuriero intrepido non avrà un attimo di riposo!

Un racconto gotico

In quanto parte dell’avventura annuale Cuore oscuro di Skyrim, la storia principale di Greymoor riprenderà il minaccioso arco narrativo che inizierà con il DLC dungeon Harrowstorm. In questo capitolo dovrete investigare su alcune tempeste sovrannaturali che hanno tormentato la regione.

Anche se la storia principale di Greymoor fa parte dell’avventura annuale, non dovete necessariamente aver completato il DLC Harrowstorm per riuscire a seguire e apprezzare l’avventura. Sarete voi a decidere come scoprire Tamriel e il Cuore oscuro di Skyrim!

Sistema Antichità

Nel nuovo capitolo troverete anche il nuovo sistema delle antichità. Questa attività di gioco vi permetterà di scoprire dei manufatti perduti per tutta Tamriel. Come dei veri archeologi in erba, potrete scovare antiche reliquie e dissotterrarle tramite una serie di nuovi minigiochi. Le reliquie che potrete riportare alla luce comprendono collezionabili unici, come mobili e cimeli, e non sono nascoste solo nella nuova zona, ma in ogni angolo del continente. Sta a voi scoprire la storia celata di Tamriel!

The Elder Scrolls Online Greymoor uscirà il 18 maggio su PC/Mac e il 2 giugno su PlayStation 4 e Xbox One. Bethesda ha già aperto i preordini di TESO Greymoor con bonus preorder esclusivi a seconda dell'edizione acquistata.