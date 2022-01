The Elder Scrolls Online High Isle annunciato: trailer e data di lancio dell'espansione

In occasione del Global Reveal che si sta tutt'ora tenendo sui canali di Bethesda e ZeniMax, è stata annunciato The Elder Scrolls Online: High Isle, la nuova gigantesca espansione dell'acclamato MMORPG.

Gli esploratori di Tamriel si accingono ad esplorare High Isle, una nuova ambientazione ispirata alle lussureggianti coste del Mediterraneo. Nuove fazioni ed intrighi politici attendono di essere scoperti dai giocatori, con i nuovi contenuti che sono stati presentati con un avvincente cinematic trailer che vi abbiamo riportato in apertura.

"Avventurati nella lontana High Isle, una zona di Tamriel mai vista prima in Elder Scrolls. Esplora l'idilliaca enclave oceanica dei Bretoni e sede della cultura cavalleresca, affronta le forze brutali dell'Ascendent Lord, raduna nuovi Compagni, alleati e gioca una mano a Tales of Tribute, un nuovissimo gioco di carte. Come parte dell'avventura di un anno di Legacy of the Bretons, High Isle continua la storia d'onore e di sconvolgimenti politici ambientata nello splendido Systres Archipelago". I nuovi contenuti previsti per High Isle saranno distribuiti nel corso di quattro importanti aggiornamenti.

The Elder Scrolls Online: High Isle sarà pubblicato il 6 giugno su PC, Mac e Google Stadia, ed arriverà il 21 giugno anche su console PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. I pre-order dell'espansione sono già disponibili per tutti gli utenti.