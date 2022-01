The Elder Scrolls Online High Isle: i dettagli su Collector's Edition e bonus pre-order

Bethesda e ZeniMax Online hanno annunciato The Elder Scrolls Online High Isle, la nuova corposa del celebre MMORPG. I nuovi contenuti, disponibili a partire da giugno, saranno inclusi in quattro differenti edizioni, e non mancheranno i bonus per chi deciderà di preordinare High Isle.

Come leggiamo sulle pagine ufficiali dell'MMORPG, The Elder Scrolls Online High Isle arriverà nelle seguenti edizioni:

The Elder Scrolls Online Collection High Isle : include il gioco base, il nuovo capitolo High Isle e tutti e cinque i capitoli precedenti (Blackwood, Greymoor, Elsweyr, Summerset e Morrowind), insieme a una nuova cavalcatura e l'animale Fawn Alce del Gelopallido, oltre a contenuti bonus per il preordine al lancio;

The Elder Scrolls Online Collection High Isle Collector's Edition : include, in aggiunta, gli oggetti digitali della Collector's Edition al lancio, inclusi i bonus della Collector's Edition per tutti i capitoli precedenti.

The Elder Scrolls Online High Isle Upgrade : include il nuovo capitolo High Isle al lancio. Preacquista ora per ottenere una nuova cavalcatura e l'animale Fawn Alce del Gelopallido, oltre a contenuti aggiuntivi per il preordine al lancio.

The Elder Scrolls Online High Isle Upgrade Collector's Edition: include, in aggiunta, gli oggetti digitali della Collector's Edition al lancio.

Come potete osservare tramite l'immagine in calce, la Collector's Edition include una nuova cavalcatura, nuovi outfit, un pacchetto di emote e altro ancora. Tra i bonus pre-order standard, inoltre, troviamo: 1× Dark Chivalry Crate 3× High Isle Treasure Maps 2× Experience Scrolls, che garantiscono doppi XP. The Elder Scrolls Online: High Isle sarà pubblicato il 6 giugno su PC, Mac e Google Stadia, ed arriverà il 21 giugno anche su console PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One.