The Elder Scrolls Online: lieve ritardo per l'espansione Greymoor su PC e console

Dalle pagine del sito ufficiale di The Elder Scrolls Online, i vertici di Bethesda e il team di ZeniMax Online confermano il posticipo della data di lancio della nuova espansione Greymoor.

Originariamente prevista per il 18 maggio su PC e Mac OS e per il 2 giugno su PS4 e Xbox One, la nuova avventura che ci porterà nella nuova zona di Blackreach della parte occidentale di Skyrim partirà invece il 26 maggio su PC e Mac e il 9 giugno su PlayStation 4 e Xbox One.

Il lieve ritardo consentirà agli autori di ESO di intervenire con maggiore incisività sugli ultimi correttivi da apportare all'espansione prima del suo arrivo sui server del gioco di ruolo multiplayer, soprattutto in virtù delle novità e dei contenuti che saranno integrati nel titolo grazie a questo importante update. Con Greymoor, ZeniMax Online promette infatti di farci combattere contro mostri sinistri e andare alla scoperta dei segreti del Cuore oscuro di Skyrim.

L'avventura aggiuntiva di Greymoor, interconnessa in quattro aggiornamenti da lanciare nel 2020, offrirà ai fan di The Elder Scrolls Online delle importanti occasioni per partecipare ad attività inedite come quelle legate ai dungeon dell'espansione Harrowstorm. Sempre grazie a Greymoor, i giocatori potranno spingersi oltre i confini della regione occidentale di Skyrim e in tutta Tamriel per andare a caccia di manufatti perduti con il nuovo sistema Antichità, pensato per incentivare l'esplorazione dell'universo digitale di ESO sia in solitaria che in compagnia dei propri amici.