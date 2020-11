The Elder Scrolls Online: Markarth arriva su PC e Stadia, dal 10 novembre su console

Gli sviluppatori di ZeniMax Online celebrano il lancio di The Elder Scrolls Online Markarth su PC e Google Stadia pubblicando un video che ricorda agli appassionati di MMORPG come l'espansione sia destinata ad arrivare presto anche su console.

Nel presentare le novità dell'ultima avventura annuale nel Cuore Oscuro di Skyrim, gli autori legati a Bethesda descrivono Markarth come un contenuto aggiuntivo che conduce i fan di TESO nelle terre selvagge del Reach.

Il compito degli utenti è quello di riunire una banda di alleati improbabili, con l'aiuto dei quali affrontare un signore dei vampiri e il suo temibile esercito di esseri d'ombra. Grazie a questo DLC e all'aggiornamento 28 gratuito, i giocatori possono cimentarsi nell'esplorazione del Reach e delle Caverne Arkthzand per intraprendere nuove missioni, incontrare personaggi inediti, affrontare sfide di elevata difficoltà e accedere a contenuti come l'arena in solitaria Vateshran Hollows e altro.

Tra gli elementi aggiuntivi dell'update 28, ci sarà il sistema Item Set Collection tramite il quale poter aggiungere centinaia di set di oggetti alle proprie collezioni. Tale funzione offre anche l'opportunità ai giocatori di liberare il prezioso spazio nell'inventario, conservando tutti (o quasi) i set di Tamriel nelle Collezioni. Prima di portarvi alla scoperta di The Elder Scrolls Online Markarth con il nostro speciale, vi ricordiamo che l'ultima avventura del Cuore Oscuro di Skyrim arriverà il 10 novembre su PS4 e Xbox One.