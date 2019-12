The Elder Scrolls Online: un milione di draghi uccisi, 200.000$ in beneficenza

Oggi ZeniMax Online Studios ha annunciato che i giocatori di The Elder Scrolls Online hanno raggiunto l’obiettivo di raccogliere 200.000 $ per aiutare a migliorare le vite degli animali nel mondo grazie a Best Friends Animal Society (Nord America) e Four Paws (Europa).

Inoltre, i giocatori hanno donato 1.509,34$ direttamente, per un totale di 201.509,34$. La donazione di 200.000$ verrà divisa equamente tra Best Friends Animal Society e Four Paws.

Nell’arco dell’iniziativa benefica #SlayDragonsSaveCats, a partire dal 1º ottobre i giocatori si sono impegnati tanto per salvare i cittadini felini di Elsweyr uccidendo i draghi e, ogni cinque bestie alate uccise, Bethesda ha donato 1$ fino a un massimo di 200.000$. Ciò vuol dire che un milione di draghi sono stati uccisi in poco più di due mesi!

I giocatori possono continuare a uccidere draghi nel capitolo Elsweyr o nel nuovo DLC Dragonhold su PC, PlayStation 4 e Xbox One.