The Elder Scrolls Online Necrom: la nuova espansione di ESO arriva su PlayStation e Xbox

Premuratisi di lanciare The Elder Scrolls Necrom su PC, ZeniMax Online e Bethesda ci ricordano che a partire da oggi, martedì 20 giugno, l'ambiziosa espansione 'a tinte oscure' di ESO è ufficialmente disponibile anche su console PlayStation e Xbox.

Legata a doppio filo agli eventi conclusivi di Scribes of Fates, Necrom porta in dote più di trenta ore di contenuti inediti, merito delle tante missioni e attività da svolgere nelle due nuove zone da esplorare, di una trama incentrata su un evento che 'minaccia la realtà stessa' e delle novità di gameplay garantite dalla classe Arcanist.

Le due regioni inedite di Necrom portano i fan del GDR multiplayer all'ombra dei funghi e degli imponenti alberi che torreggiano nella penisola di Telvanni, un'area familiare a tutti coloro che si sono avventurati nelle altre ambientazioni di Morrowind. L'espansione offre anche l'accesso ad Apocrypha, una parte misteriosa dei reami daedrici dell'Oblivion con aree che contengono una conoscenza quasi illimitata. Il regno di Hermaneus Mora offre anche l'accesso a Chroma Incognito, un settore pieno di misteri da risolvere e di pericoli da fronteggiare.

E che dire allora della classe Arcanist, la prima introdotta dai temi del Necromancer di Elsweyr? L'Arcanista sfrutta a proprio vantaggio i poteri appresi nel regno 'obliviano' di Apocrypha e se ne serve per assorbire i danni in arrivo, infliggere colpi mortali ai nemici e utilizzare incantesimi di guarigione per se stesso e i propri compagni. Il capitolo Necrom propone anche Sanity's Edge, una sfida che si aggiunge a una missione Trial per 12 giocatori e all'evento mondiale Bastion Nymic, oltre ai companion inediti Sharp-as-Night e Azandar Al-Cybiades con storie, abilità di combattimento e missioni uniche. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale sui segreti dell'espansione Necrom di The Elder Scrolls Online.