The Elder Scrolls Online tra Morrowind e Oblivion: il DLC Necrom si lancia in video

La nuova espansione di ESO, The Elder Scrolls Online Necrom, è ufficialmente disponibile su PC e così le fucine di ZeniMax Online e Bethesda Softworks celebrano il grande evento pubblicando il trailer di lancio, accompagnandolo con una ricca scheda che svela ogni dettagli su questo importante DLC.

Il nuovo capitolo dell'esperienza multiplayer di ESO si riallaccia agli eventi conclusivi dell'espansione Scribes of Fates e introduce più di 30 ore di contenuti inediti, con due nuove zone da esplorare, la classe Arcanist e una trama a tinte oscure incentrata su un un evento che "minaccia la realtà stessa".

Le due aree inedite di Necrom, proiettano gli appassionati del GDR multiplayer nelle imponenti foreste di funghi che torreggiano nella penisola di Telvanni, una zona familiare a chi si è avventurato nelle altre regioni di Morrowind. Sempre attraverso il DLC Necrom è possibile esplorare il regno di Apocrypha, una parte misteriosa dell'Oblivion che contiene una conoscenza quasi illimitata. Il regno daedrico di Hermaeus Mora propone anche la nuova zona di Chroma Incognito, un settore pieno di pericoli da affrontare e di misteri da risolvere.

Tra le novità più dirimenti dell'espansione c'è poi la classe giocabile Arcanist, la prima introdotta dai tempi del Necromancer del capitolo Elsweyr del 2019. L'Arcanista brandisce i poteri proibiti di Apocrypha e se ne serve per infliggere danni, assorbire quelli in arrivo e curare se stesso e i propri alleati. Il capitolo Necrom porta in dote anche Sanity's Edge, una sfida di gruppo che va ad aggiungere a una missione Trial per 12 giocatori e all'evento mondiale Bastion Nymic, oltre ai companion inediti Sharp-as-Night e Azandar Al-Cybiades con storie, abilità di combattimenti e missioni uniche da sbloccare una volta reclutati.

Le versioni PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S di The Elder Scrolls Online Necrom saranno disponibili a partire dal 20 giugno.