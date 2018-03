The Elder Scrolls Online: la nuova espansione riporta i giocatori sull'Isola di Summerset

ha annunciato, il nuovo capitolo del pluripremiato GDR online di. Il capitolo di quest'anno porterà i giocatori sull'incredibileper esplorare le antiche terre degli elfi alti per la prima volta dal 1994, anno di pubblicazione di The Elder Scrolls Arena

Con una nuova zona vasta e piena di vita, una storia epica, nuove abilità dell'Ordine Psijic e l'introduzione di Jewelry Crafting (Creazione di Gioielli), The Elder Scrolls Online Summerset offre tanti contenuti sia per i veterani sia per i nuovi giocatori. Summerset sarà pubblicato per PC/Mac, Xbox One e PlayStation 4 il 5 giugno.

Accesso all'Isola di Summerset

Per decreto della Regina Ayrenn, l'isola di Summerset è aperta agli stranieri, ma una minaccia daedrica incombe sulla magnifica terra degli elfi alti. I giocatori approderanno sull'isola di Summerset, incontreranno alleati e sventeranno un complotto che minaccia tutta Tamriel. ESO Summerset è ricco di nuove e avvincenti funzionalità e sfide, tra cui:

Una nuova zona : l'isola di Summerset, una terra bellissima e ancora più grande di Vvardenfell, che era stata introdotta con il capitolo ESO Morrowind.

: l'isola di Summerset, una terra bellissima e ancora più grande di Vvardenfell, che era stata introdotta con il capitolo ESO Morrowind. Una storia epica : una narrazione avvincente che tira le fila degli eventi daedrici raccontati nel 2015 con il DLC Orsinium.

: una narrazione avvincente che tira le fila degli eventi daedrici raccontati nel 2015 con il DLC Orsinium. L'Ordine Psijic : per la prima volta in un titolo The Elder Scrolls, potrai unirti al misterioso Ordine Psijic ed esplorare la città segreta di Artaeum.

: per la prima volta in un titolo The Elder Scrolls, potrai unirti al misterioso Ordine Psijic ed esplorare la città segreta di Artaeum. Nuova serie di abilità : domina la magia dell'Ordine Psijic per ottenere nuove abilità di combattimento e controllare il tempo.

: domina la magia dell'Ordine Psijic per ottenere nuove abilità di combattimento e controllare il tempo. Jewelry Crafting : questa nuova abilità ti permetterà di creare potente equipaggiamento per i tuoi personaggi.

: questa nuova abilità ti permetterà di creare potente equipaggiamento per i tuoi personaggi. Nuove sfide di gruppo PvE: i giocatori potranno collaborare per affrontare le sfide di Cloudrest, una nuova missione Trial per 12 giocatori, oltre a nuove missioni Delve, boss e altri contenuti, inclusi gli Abyssal Geysers.

Nuovi Contenuti

La struttura in capitoli e il sistema di adattamento dei livelli di The Elder Scrolls Online rendono i nuovi contenuti accessibili a tutti. Sia i fan di primo livello sia quelli più esperti troveranno in Summerset sfide adatte alle proprie abilità e potranno giocare in gruppo per esplorare e conquistare nuove zone e scoprire nuove storie.

Nuovi giocatori: i nuovi giocatori possono creare un personaggio e giocare subito a ESO: Summerset senza la necessità di completare i contenuti di ESO precedenti. Un nuovo tutorial e una zona iniziale li prepareranno alla missione per salvare Tamrierl dalla cospirazione daedrica.

Giocatori attuali: i veterani possono aggiornare il gioco a ESO Summerset e portare i personaggi esistenti nella nuova zona oppure iniziare da zero con un personaggio nuovo. Grazie ai nuovi contenuti per i gruppi e alle storie da scoprire, Summerset è perfetto per il fan di ESO che desidera approfondire la conoscenza del mondo di The Elder Scrolls.

Bonus preordine e accesso immediato

Grazie alle numerose opzioni di prenotazione e acquisto anticipato, i giocatori possono ottenere incredibili ricompense e accesso immediato ai contenuti di ESO attuali subito dopo l'acquisto del gioco. A seconda della versione acquistata, è possibile sbloccare interessanti bonus di gioco o perfino accedere istantaneamente al gioco base di ESO o all'imponente capitolo dell'anno scorso, ESO Morrowind.

Settimana di gioco gratis

Chi non vuole aspettare e desidera capire perché ESO sia stato definito il miglior MMORPG su tutte le piattaforme per vari anni consecutivi, può giocare al gioco di base gratuitamente e per un periodo limitato a partire da oggi. L'evento gratuito di ESO inizia oggi su PC/Mac e PlayStation 4 e domani su Xbox One. L'evento di gioco gratuito fornisce accesso ai contenuti del gioco di base fino al 27 marzo.