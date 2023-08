The Elder Scrolls Online: nuove migliorie su PC e presto anche su console

Bethesda ha confermato che l’aggiornamento 39 di The Elder Scrolls Online è ora disponibile ora su PC e Mac, mentre per la versione per Xbox e PlayStation ci sarà da attendere ancora un po', precisamente il 5 settembre.

Questa nuova patch apporta una serie di attese migliorie per il gioco su PC (sul quale, se non l'avete ancora fatto, potete trasferire il vostro vecchio account da Google Stadia). Tra queste si contano miglioramenti generalizzati a missioni e contenuti per i nuovi giocatori, in particolare una serie di modifiche che riducono la quantità e la frequenza delle missioni proposte a personaggi di basso livello.

Questo metodo, che abbassa in un certo modo le barriere all'ingresso, farà sì che le missioni verranno proposte più gradualmente quando il personaggio aumenta di livello, guidandolo nel suo viaggio all’interno di The Elder Scrolls Online.

L’aggiornamento 39 modifica anche la gestione di alcuni oggetti. Per fare un esempio, sarà possibile raggruppare oggetti simili del Crown Store provenienti da diverse fonti e capire meglio se un oggetto può essere venduto o meno, aiutando i giocatori ad alleggerire l'inventario identificando prima di quali oggetti disfarsi.

Sono stati apportati dei miglioramenti anche all’editor per le case, tra cui la possibilità di vedere in anteprima come un mobile si adatterebbe alla casa prima di acquistarlo. Sono previste novità anche per il PvP, tra cui notifiche di morte migliorate e nuove ricompense che includono tre Monster Mask di Cyrodiil.

Inoltre, in questo aggiornamento sono stati migliorati anche i PNG di Tamriel che possono trasportare i personaggi a destinazione. A partire da adesso, infatti, questi navigatori indicano se possono trasportare i giocatori verso una posizione per una missione seguita (attiva o inattiva).

Vi ricordiamo che The Elder Scrolls Online non è localizzato nella nostra lingua, ma un progetto fan-made per tradurlo in italiano sta prendendo forma.