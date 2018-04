The Elder Scrolls Online: nuovo video Viaggio a Summerset

Il mese scorso, Bethesda Softworks ha annunciato Summerset, il nuovo capitolo della saga di ZeniMax Online Studios, The Elder Scrolls Online. Oggi è stato pubblicato un nuovo video di gioco per scoprire i misteri e le meraviglie di quest'isola.

In ESO: Summerset, i giocatori esploreranno le antiche terre degli alti elfi per la prima volta dal 1994, anno di pubblicazione di The Elder Scrolls Arena, e scopriranno una nuova terra ricca di avventure emozionanti, ombre minacciose e ambienti incredibili nell'area più vasta di ESO fino a oggi. Con una nuova ed epica storia, nuove abilità, vecchi nemici e molto altro, ESO Summerset è un'avventura imperdibile.

Per la prima volta nella storia, l'isola di Summerset viene aperta al mondo esterno su decreto della Regina Ayrenn. I nuovi arrivati esploreranno foreste lussureggianti, lagune tropicali e antiche grotte coralline in una zona ancora più vasta di Vvardenfell, territorio in cui era ambientato il capitolo dello scorso anno, Morrowind. Cerca il misterioso Ordine Psijic, una società segreta di maghi sull'isola di Artaeum, e apprendi nuove e potenti abilità. Gli avventurieri potranno scalare la cima più alta di Summerset e raggiungere Cloudrest per affrontare temibili nemici in una sfida per 12 giocatori.

The Elder Scrolls Online Summerset arriva su PC/Mac il 21 maggio e su Xbox One e PlayStation 4 il 5 giugno. Acquista Summerset in anticipo per ottenere il Queen's Bounty Pack e l'accesso immediato al gioco di base e al capitolo Morrowind dell'anno scorso (solo per acquisti digitali e secondo certe condizioni).