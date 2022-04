The Elder Scrolls Online: periodo di prova gratis e nuovo trailer per High Isle

Bethesda e ZeniMax hanno annunciato un nuovo periodo di prova gratuito per The Elder Scrolls Online. I giocatori interessati potranno inoltrarsi tra le terre di Tamriel da oggi fino al 24 aprile per avere un assaggio degli sterminati contenuti di gioco dell'MMORPG.

Ad affiancare il periodo di prova gratuito, Bethesda ha mostrato un nuovo trailer dedicato all'espansione High Isle, destinata a fare il suo atteso esordio nel mese di giugno.

"Qualcosa non va a High Isle, la patria dell'élite cavalleresca bretone. L'idilliaco arcipelago di Systres è ora sull'orlo di una catastrofe totale e una sinistra cabala lavora dall'ombra per gettare tutta Tamriel in un conflitto senza fine. Unisciti a nuovi Compagni e alleati, esplora nuove meravigliose terre, gioca una mano al nuovissimo gioco di carte Tales of Tribute, e continua la tua avventura Legacy of the Bretons in The Elder Scrolls Online: High Isle".

Bethesda e ZeniMax consigliano di proseguire le avventure in quel di Tamriel dopo l'evento di gioco gratuito preacquistando la High Isle Collection che vi consente di ottienere l'accesso immediato al gioco base, a tutti i capitoli precedenti e a High Isle quando verrà ufficialmente pubblicato. L'espansione, lo ricordiamo, è in arrivo il 6 giugno su PC, Mac e Google Stadia, e sbarcherà il 21 giugno anche su console PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Nell'attesa, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di The Elder Scrolls Online High Isle.