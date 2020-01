The Elder Scrolls Online: prime immagini di Greymoor, la nuova espansione

Ieri, davanti ai giocatori e ai fan di ESO alla HyperX Esports Arena di Las Vegas e su Twitch, ZeniMax Online Studios ha svelato i suoi piani per il 2020 riguardo a The Elder Scrolls Online.

Ritorno a Skyrim

Il capitolo del 2020, Greymoor, verrà pubblicato tra maggio e giugno e porterà con sé una nuova zona su ESO: Skyrim occidentale, con la ghiacciata patria dei nord e le profondità della caverna a lungo dimenticata di Blackreach, più grande di quella già visitata in The Elder Scrolls V: Skyrim, per combattere contro mostri sinistri e andare alla scoperta dei segreti del Cuore oscuro di Skyrim.

Una nuova avventura

il Cuore oscuro di Skyrim è un’avventura interconnessa che si svolgerà lungo i quattro aggiornamenti del 2020: la missione del prologo (gratuita per tutti i giocatori) e il DLC dungeon Harrowstorm, il capitolo Greymoor, il pacchetto DLC dungeon nel terzo trimestre e il DLC della storia nel quarto. Se la storia è tra le più tetre di tutto The Elder Scrolls, esistono ancora eroi pronti a riaccendere le speranze: direttamente dal gioco base, tornano Lyris Titanborn e Casa Ravenwatch per contrastare le creature della notte.

Nuovi elementi e sistemi di gioco

Il capitolo Greymoor porterà anche nuovi eventi mondiali e sistemi di gioco. Fai squadra con gli altri giocatori per affrontare le minacce magiche di Harrowstorm. Inoltre, i giocatori potranno spingersi oltre i confini della regione occidentale di Skyrim e in tutta Tamriel per recuperare manufatti perduti con il nuovo sistema Antichità. Scovando e dissotterrando antiche reliquie, potranno svelare la storia nascosta di Tamriel e sbloccare ricompense divertenti e potenti, adatte a tutti i tipi di giocatore!



The Elder Scrolls Online Greymoor verrà pubblicato il 18 maggio su PC/Mac e il 2 giugno su Xbox One e PlayStation 4.