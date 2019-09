The Elder Scrolls Online: primi dettagli sul DLC Dragonhold e Aggiornamento 24

Il culmine della Stagione del Drago, il primo anno dell’avventura di The Elder Scrolls Online, sarà Dragonhold, in uscita quest’anno. Questo DLC introdurrà il Sud di Elsweyr, una nuova zona-storia con tre unici biomi, nuove missione Delve, epici boss, quest, eventi Dragon Hunt e molto altro ancora.

Dragonhold porta la Stagione del Drago – durata un anno – alla sua epica conclusione. Nella questline principale del DLC i giocatori lavoreranno con l'amatissimo Sai Sahan per mettere insieme un gruppo sgangherato di pirati e avventurieri e restaurare l’antico ordine conosciuto col nome di Guardia del Drago (precursore di Blades).

I giocatori esploreranno il Sud di Elsweyr e Pellitine, l’antico e una volta grande regno di Khajiit. Per vedere quello che ti aspetta in Dragonhold, sintonizzati alle 22.00 per la preview su Twitch. Il Zone Lead Jason Barnes e il Lead Writer Bill Slavicsek mostreranno alcune delle nuove caratteristiche in arrivo. Per un hands-on prima della pubblicazione di Dragonhold tieni d’occhio lunedì 16 settembre il Public Test Server.