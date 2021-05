The Elder Scrolls Online per PS5 e Xbox Series X/S è in ritardo, la nuova data

Zenimax ha annunciato che The Elder Scrolls Online Console Enhanced è in leggero ritardo sulla tabella di marcia, la versione aggiornata e ottimizzata per PS5 e Xbox Series X/S non uscirà l'8 giugno come inizialmente previsto ma arriverà pochi giorni dopo, il 15 dello stesso mese, ritardando di una settimana.

Un leggero ritardo rispetto alla data comunicata, il team di sviluppo fa sapere di essere molto impegnato in questo periodo e per questo ha preferito rimandare il lancio di pochi giorni per avere modo di assicurarsi che tutto funzioni nel migliore dei modi prima di rendere disponibile l'aggiornamento di ESO per le console di attuale generazione.

Nessuna modifica invece alla roadmap di lancio di The Elder Scrolls Online Blackwood e dell'Aggiornamento 30, entrambi saranno disponibili dal primo giugno su PC, Mac e Google Stadia e arriveranno l'8 giugno su PS4 e Xbox One, infine il 15 giugno sarà il giorno del debutto su PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.

Le versioni PS5 e Xbox Series X/S di The Elder Scrolls Online presenteranno il supporto per la risoluzione 4K, framerate ancorato a 60fps su entrambe le piattaforme e caricamenti più veloci, secondo gli sviluppatori dimezzati di circa il 50% rispetto alle console di vecchia generazione.