The Elder Scrolls Online: un regale cosplay della Regina Ayrenn in armatura

The Elder Scrolls VI è stato annunciato molto in anticipo, ma Bethesda ha avuto i suoi buoni motivi. Il prossimo titolo della saga di giochi di ruolo è stato infatti annunciato nel 2018 e nonostante siano passati anni da quel momento, l'uscita pare ancora molto lontana. Mentre la community scalpita, la cosplayer Ainaven regna su Tamriel.

Lasciata Bethesda, il lead designer di Skyrim e senior designer di Starfield Bruce Nesmith ha parlato del gameplay di The Elder Scrolls VI. Il titolo in fase di sviluppo riprenderà le meccaniche di Skyrim, in forma evoluta e più profonda, ma senza stravolgerne le idee.

In attesa di novità ufficiali, la community di appassionati ha fatto ritorno in The Elder Scrolls Online con l'espansione Necrom. Questo contenuto aggiuntivo del MMORPG di Zenimax Online ha aperto le porte a due nuove aree esplorabili, la penisola di Telvanni e le Apocrypha Zones, mettendo a disposizione degli utenti una nuova classe, quella dell'Arcanista.

Tornati nell'universo narrativo di The Elder Scrolls Online, con l'interpretazione dell'artista citata in apertura approfondiamo la figura della Regina Ayrenn. Leggenda di Tamriel, scomparve misteriosamente dalle isole Summerset. Dopo un'assenza lunga 17 anni, tornò nel suo regno reclamando il trono di suo padre. Preso il potere, formò il Regno di Aldmeri unendo le Isole Summerset, Valenwood ed Elsweyr.

Considerata la più grande sovrana dal popolo degli Altmer, in questo cosplay di Ayrenn da The Elder Scrolls Online ritroviamo la regina in tutta la sua regale eleganza. Fiera e in armatura azzurra, alle sue spalle una fontana porta vita sul suo regno.