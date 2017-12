The Elder Scrolls Online riceverà un'espansione e tre DLC nel corso del 2018

Si avvicina la fine dell'anno, e il Game Director di, Matt Firor, ha colto l'occasione per mandare una lettera ai fan, facendo il punto della situazione sull'anno che volge al termine, che tra le altre cose ha visto il debutto del'espansione Morrowind , e parlando del futuro del gioco.

A proposito di ciò che verrà, il director ha annunciato che il team non ha alcuna intenzione di rallentare, e che per il 2018 ha già programmato la pubblicazione di un'espansione e ben 3 DLC. Il primo dei contenuti scaricabili verrà annunciato ufficialmente poco dopo l'inizio del prossimo anno, ma è già già stata rivelata qualche informazione: si intitolerà Dragon Bones, sarà incentrata sul Nord e proporrà due dungeon a tema che espanderanno la lore della regione.

Assieme a Dragon Bones verranno introdotti anche tanti aggiustamenti volti al miglioramento dell'esperienza di gioco. Questo update, in particolare, debutterà prima sul Server Pubblico di Prova (PTS). Vi ricordiamo che The Elder Scrolls Online è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.