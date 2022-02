The Elder Scrolls Online sarà rimosso per alcuni mesi da Xbox Gaming Cloud

Bethesda ha confermato che The Elder Scrolls Online, di cui è stata recentemente annunciata la nuova espansione High Isle, sarà temporaneamente rimosso dal catalogo di Xbox Cloud Gaming a partire dalla giornata di domani 11 febbraio. A quanto pare, il team ha rilevato una problematica tecnica a cui dovrà mettere una toppa nei prossimi mesi.

"Siamo a conoscenza di frequenti disconnessioni dei giocatori che portano a un'esperienza non ottimale durante la riproduzione di The Elder Scrolls Online con Xbox Cloud Gaming", è l'intervento che Bethesda ha diffuso tramite il forum ufficiale dell'MMORPG. "Il team di Xbox Cloud Gaming ha identificato una soluzione che prevediamo richiederà alcuni mesi per essere implementata. Mentre procediamo con i lavori, The Elder Scrolls Online non sarà temporaneamente disponibile su Xbox Cloud Gaming. Questa modifica entra in vigore a partire da venerdì 11 febbraio 2022 alle ore 21:00. Potete comunque godervi The Elder Scrolls Online e accedere al vostro account ESO scaricando il gioco su una console Xbox".

Sebbene la soluzione richiederà quindi un po' di tempo per essere implementata, il titolo dovrebbe tornare a funzionare su Xbox Cloud Gaming in tempo per la pubblicazione della nuova ambiziosa espansione High Isle, in arrivo su PC, Mac e Google Stadia il 6 giugno, e su console PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One il 21 giugno. Per ulteriori approfondimenti sul nuovo contenuto aggiunto dell'MMO vi rimandiamo alla nostra intervista agli autori di The Elder Scrolls Online High Isle.