The Elder Scrolls Online, si ritorna a Skyrim: segui lo streaming sul nostro canale Twitch

Nella giornata di giovedì 16 gennaio, sul canale Twitch di Everyeye.it potrete seguire in diretta lo streaming che annuncerà il prossimo capitolo di The Elder Scrolls Online che ci riporterà a Skyrim e la nuova avventura annuale del GDR fantasy degli studi ZeniMax Online.

L'evento sarà presentato da Francesco Fossetti e Kurolily e sarà trasmesso in diretta sul canale Twitch di Everyeye. Gli appassionati di MMORPG e della serie ruolistica di The Elder Scrolls che seguiranno l'evento potranno ottenere delle ricompense che saranno rese immediatamente disponibili nel corso dello streaming.

Riallacciandosi all'emozionante trailer cinematografico di Elder Scrolls Online ammirato nel corso dei Game Awards 2019, l'evento ripercorrerà gli ultimi eventi che hanno caratterizzato la vita digitale degli esploratori di ESO per farci assistere alla presentazione ufficiale delle nuove avventure ambientate nella medesima regione di Tamriel che ha fatto da sfondo all'epopea di Dovahkiin in TES V Skyrim.

L'appuntamento è alle ore 22:00 del 16 gennaio. Chi vorrà seguire dal vivo la presentazione della nuova stagione di The Elder Scrolls Online con ritorno a Skyrim, potrà farlo recandosi presso il locale Lobby Milano, situato in Viale Monza, 75 - 20125 Milano seguendo le indicazioni forniteci da ZeniMax.