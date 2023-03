The Elder Scrolls Online Sbrines of Fates è ora disponibile: alla scoperta del DLC

In attesa della data di uscita di The Elder Scrolls Online: Necrom, il longevo MMORPG di Bethesda accoglie ora Scribes of Fates, nuovo DLC dedicato al titolo.

A partire da quest'oggi - mercoledì 29 marzo 2023 - gli appassionati possono dunque partire all'avventurosa scoperta dei contenuti introdotti tramite l'ultimo tassello del supporto post-lancio di The Elder Scrolls: Online. In particolare, il DLC mette a disposizione della community due nuovi dungeon, che segnano l'inizio dell'arco narrativo le Ombra su Morrowind. Entrambe le sfide sono caratterizzate da una struttura PvE, pensata per un massimo di quattro giocatori.

All'interno dei dungeon di Bal Sunnar e Scrivener's Hall, i giocatori scopriranno due storie completamente inedite, che rappresenteranno una sorta di percorso preparatorio alla successiva uscita di The Elder Scrolls Online: Necrom. Per avere un primo assaggio delle minacce che si annidano nell'ombra di Scribes of Fate, gli appassionati possono dare uno sguardo al trailer di lancio del DLC, disponibile direttamente in apertura a questa news.



In contemporanea alla pubblicazione del DLC, arriva in The Elder Scrolls: Online anche l'aggiornamento 37, che introduce nel gioco base diverse rifiniture, tra le quali una nuova funzione di accessibilità (narrazione dello schermo), un nuovo strumento estetico (nascondi spalle) e alcuni miglioramenti qualitativi per il sistema delle case.