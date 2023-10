The Elder Scrolls Online: si scateni l'inferno nell'Endless Archive

Dopo le migliorie apportate con l'aggiornamento 39, i giocatori di The Elder Scrolls Online possono prepararsi per una nuova avventura. L’aggiornamento 40, già disponibile su PC/Mac, è in arrivo anche su console Xbox e PlayStation.

I nuovi contenuti approderanno su console il 14 novembre 2023. Si potranno sfruttare le nuove stazioni di creazione Grand Master, che riuniscono tutte le stazioni di creazione della casa in un solo oggetto, assieme a miglioramenti come il ribilanciamento della creazione di gioielli.

L'aggiornamento è gratuito e, come possiamo evincere dal trailer di accompagnamento, aprirà le porte di Endless Archive, un dungeon infinito in cui si celano sfide sempre diverse e ricompense esclusive.

L'avventura di Endless Archive, che comunque non è l’unica novità dell’aggiornamento 40, può essere vissuta in solitaria, oppure con un amico o con un Companion. Bisognerà aprirsi un varco contro mostri e boss generati casualmente.

E per chi è sempre pronto a raccogliere nuove sfide, niente vieta di incrementare il livello di difficoltà fino a raggiungere il grado di sfida più impegnativo di tutto. Un'esplorazione accurata garantirà anche collezionabili unici, come una cavalcatura, un animale, oggetti cosmetici e i nuovi set di classe.

Oltre a questo spietato dungeon, l'aggiornamento introduce nuove funzioni, come il Group Finder, che permette di creare o trovare gruppi per qualsiasi attività di ESO. Basterà impostare i criteri di riferimento per chiamare a raccolta compagni di gruppo con cui intraprendere nuove escursioni.

Per una lista completa di correzioni, miglioramenti e novità, vi rimandiamo alle Patch Notes sul forum ufficiale di The Elder Scolls Online.