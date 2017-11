The Elder Scrolls Online: settimana di gioco gratuito per celebrare 10 milioni di utenti

: Non c'è mai stato momento migliore per unirsi ai 10 milioni di giocatori che attualmente si avventurano per le lande di Tamriel in

Come parte dei festeggiamenti #10MillionStories, ZeniMax Online Studios ha deciso di offrire incredibili opportunità ai giocatori che nei prossimi giorni vorranno provare il gioco e ottenere interessanti bonus. L'evento include una settimana di gioco gratuito per PS4, PC e Mac dal 30 novembre al 6 dicembre, uno speciale evento dungeon ricco di ricompense e ottime offerte per l'acquisto del gioco su qualsiasi piattaforma.

Dal 30 novembre al 6 dicembre, i giocatori avranno a disposizione sette giorni di esplorazione gratuita, durante i quali potranno progredire con il proprio personaggio, affrontare missioni e dungeon con gli amici e creare la propria storia nella più grande esperienza di The Elder Scrolls di sempre. La settimana di gioco gratuito include:

Un vasto mondo di avventure: prova il gioco completo The Elder Scrolls Online (non include ESO: Morrowind). Vai dove vuoi e con chi vuoi per centinaia di ore in un mondo aperto e vastissimo.

500 Crown in omaggio: tutti i nuovi account riceveranno 500 Crown da spendere nel Crown Store per l'acquisto di animali unici, pergamene dell'esperienza, pozioni e molto altro.

Mantenimento dei progressi: i progressi ottenuti durante gli eventi di gioco gratuito vengono mantenuti nel caso in cui desiderassi continuare a giocare. Personaggi creati, Crown Pack e oggetti del Crown Store acquistati, nonché i progressi ottenuti nella settimana di gioco gratuito, verranno conservati in caso di acquisto del gioco completo.

I giocatori su PlayStation 4 dovranno essere abbonati a PlayStation Plus e potranno scaricare il gioco completo su PlayStation Store. I giocatori su PC e Mac potranno scaricare il gioco e giocare subito tramite il sito ufficiale o il client di Steam.

Evento Dungeon #100MillionStories

Dalle 16:00 (ora locale) del 30 novembre alle 16:00 del 6 dicembre, tutti i giocatori di ESO avranno la possibilità di partecipare a uno speciale evento dungeon per ottenere ricompense di gioco, tra cui oggetti consumabili e pacchetti premio che includono famigli, cavalcature e costumi. I giocatori dovranno completare un dungeon casuale usando lo strumento Dungeon Finder (a livello Normale o Veterano), dopodiché riceveranno una misteriosa cassa ricompensa. Potranno partecipare all'evento tutti i personaggi di tutte le piattaforme, inclusi i giocatori della settimana di gioco gratuito. Non ci sono limiti legati al paese di residenza. Ogni giorno, chi completerà un dungeon casuale nel corso dell'evento otterrà anche una partecipazione aggiuntiva alla lotteria di #10MillionStories. Per maggiori informazioni su premi, regolamento e idoneità alla partecipazione, visita il sito ufficiale di #10MillionStories.

TESO per PS4/PC/MAC in offerta!

Tutte le versioni di TESO e TESO: Morrowind saranno in offerta per PS4 (fino al 6 dicembre), PC e Mac (fino al 7 dicembre), con sconti fino al 50% tramite il negozio ufficiale di The Elder Scrolls Online, Steam e PlayStation Store.