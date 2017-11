The Elder Scrolls Online si aggiorna per Xbox One X

: A partire da oggi i giocatori The Elder Scrolls Online su console potranno inoltrarsi nella creazione di Sotha Sil per svelare la miriade di segreti nascosti da quel regno meccanico nel nuovo DLC Clockwork City.

Disponibile gratuitamente per tutti i giocatori con iscrizione a ESO Plus attiva o acquistabile nel Crown Store del gioco per 2.000 Crown, Clockwork City amplia la narrazione in costante espansione di ESO portando i giocatori in nuovi mondi per far vivere loro avventure sempre nuove. Il DLC Clockwork City introduce una nuova area, una nuova, eccitante storia per oltre 10 ore di nuove avventure, una nuova prova (Asylum Sanctorum) in cui sfidare le squadre più toste e molto altro ancora.



Aggiornamento Xbox One X

The Elder Scrolls Online si è fatto trovare pronto al lancio di Xbox One X, la nuova console di Microsoft, offrendo immediatamente una vasta serie di miglioramenti e di ottimizzazioni per i giocatori che sceglieranno di passare al nuovo hardware, tra cui:

Risoluzione nativa 4K, True HDR, profondità visiva significativamente aumentata, ombre migliorate grazie all'occlusione ambientale dello spazio su schermo e riflessi dell'acqua in tempo reale migliorati.



Aggiornamento 16

L'aggiornamento 16 è un update gratuito per tutti. Include numerose risoluzioni ai problemi, modifiche al bilanciamento del gioco, miglioramenti prestazionali e aggiunte come un sistema di Trait Tracker che permette di capire se hai ricercato il tratto unico di un oggetto oppure no.



Infine, l'aggiornamento al gioco base include Crazy King, una nuova modalità Battleground per i possessori di ESO Morrowind. In Crazy King, la tua squadra dovrà conquistare punti di cattura che si spostano casualmente per la mappa.