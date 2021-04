The Elder Scrolls Online: niente più soldi reali per acquistare le loot boxes

Un'importante rivoluzione sta per arrivare nel mondo di The Elder Scrolls Online: con l'arrivo dell'Update 30, previsto per metà giugno 2021, i giocatori potranno ottenere i contenuti delle loot boxes del titolo (denominate Casse della Corona) senza dover più spendere soldi reali, ma solo tramite le risorse presenti in-game.

Ciò sarà possibile grazie a un nuovo sistema, chiamato Endeavors, che verrà introdotto con il prossimo aggiornamento: consiste in sfide giornaliere e settimanali (come ad esempio uccidere nemici tramite equipaggiamenti specifici, oppure creare determinati oggetti tramite il crafting) che, una volta completate, ricompenseranno il giocatore con oro oppure con una nuova valuta, denominata Seals of Endeavor, che servirà appositamente per ottenere le ricompense contenute nelle Casse, come punti esperienza, pozioni speciali e anche animali. Per la prima volta da quanto The Elder Scrolls Online è stato lanciato sul mercato, i giocatori potranno ottenere tutti gli oggetti presenti nel titolo semplicemente giocando, senza dover necessariamente aprire il proprio portafogli reali per ottenere queste utili risorse.

L'ipotesi che potrebbe aver spinto Bethesda ad adottare un tale sistema potrebbe essere legato alla policy adottata da Microsoft in merito alle loot boxes, che consiste nel dare sempre ai giocatori la possibilità di ottenerle tramite il gameplay. Considerato che Microsoft ha recentemente acquistato Bethesda, ecco come si potrebbe essere arrivati a questa grande novità del famoso MMORPG ispirato alla serie di The Elder Scrolls. Per quanto riguarda le ultime novità relative al gioco, eccovi il nostro provato sui Compagni e le nuove aree di The Elder Scrolls Online Blackwood.