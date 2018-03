The Elder Scrolls Online: stasera alle 21:00 Bethesda svelerà le prossime novità in arrivo

Mercoledì 21 marzo alle 21:00 (ora italiana),trasmetterà un livestream interamente dedicato a. Per l'occasione, la compagnia svelerà le novità in arrivo, permettendo di dare un primo sguardo ai principali contenuti del 2018.

Dopo aver pubblicato numerosi aggiornamenti nel 2017 (tra cui Clockwork City e Dragon Bones) gli sviluppatori di ESO sono ora pronti per parlare del futuro di questo MMO, facendo il punto della situazione sui risultati raggiunti, sui traguardi ancora da raggiungere e sui nuovi contenuti previsti per la seconda metà dell'anno in corso.

The Elder Scrolls Online ha raggiunto recentemente quota dieci milioni di utenti, per il 2018 il team di sviluppo ha in programma numerose sorprese, con l'obiettivo di rendere ancora più vasto e incredibilmente ricco il mondo di TESO. Potete seguire lo streaming dedicato alle novità di The Elder Scrolls Online questa sera alle 21:00 in diretta sul canale Twitch di Bethesda, sulle pagine di Everyeye.it troverete notizie e aggiornamenti in tempo reale sulle novità di ESO.