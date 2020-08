The Elder Scrolls Online Stonehorn: disponibili due nuovi dungeon e l'update 27

Parte dell’avventura annuale di The Elder Scrolls Online, Cuore oscuro di Skyrim, il DLC dungeon Stonethorn e l’aggiornamento 27 (che introduce miglioramenti all'esperienza di gioco, correzioni e modifiche di bilanciamento), sono ora disponibili per PC, Stadia e Mac. Stonethorn uscirà per Xbox One e PS4 la prossima settimana, il 1° settembre.

Il penultimo aggiornamento del Cuore oscuro di Skyrim su ESO presenta due nuovi dungeon, Castle Thorn e Stone Garden. Al loro interno troverai bestie mostruose e impegnative battaglie con i boss, nuove storie incredibili e una serie di obiettivi, set di oggetti e collezionabili aggiuntivi da ottenere. Anche se questi dungeon fanno parte di una storia più grande, i giocatori nuovi e veterani possono iniziare direttamente a giocarci senza aver completato alcuna delle precedenti avventure del Cuore oscuro di Skyrim.

DLC dungeon Stonethorn: Castle Thorn e Stone Garden

Castle Thorn - Un esercito di vampiri emerge dalle mura fortificate di Castle Thorn, condotto dalla signora della fortezza, la potente Lady Thorn. Prima che questa terribile minaccia riesca ad abbattersi sui popoli di Skyrim occidentale, i giocatori dovranno prendere d’assalto la fortezza, lottare contro questa legione mostruosa e fermare l’invasione.

Stone Garden - L'alchimista pazzo Arkasis ha dato vita a creature mostruose nel suo laboratorio segreto. Le fosche creazioni di Stone Garden, nelle profondità delle caverne di Blackreach, fanno impallidire tutto quello che i giocatori hanno affrontato finora. Fronteggia il genio del male e i suoi terribili esperimenti per non far affiorare nuovi mostri dalle profondità.

Tra le nostre pagine trovate il resoconto della prova del DLC dungeon Stonethorn di ESO Online.

Aggiornamento 27 (gratis)

L'aggiornamento 27 offre miglioramenti all'esperienza di gioco, correzioni e modifiche di bilanciamento, percorsi per i personaggi nell’editor della casa e miglioramenti alle prestazioni di gioco, oltre a correzioni e modifiche al bilanciamento.