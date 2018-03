The Elder Scrolls Online Summerset: dettagli su bonus pre-order e edizioni speciali

ha oggi annunciato l'arrivo di, nuova espansione di. Sono stati ora diffusi maggiori dettagli sui bonus pre-order e sulle varie edizioni acquistabili.

La standard edition dell'espansione include Summerset e i contenuti base di TESO. In caso di pre-order, si avrà accesso anche all'espansione Morrowind e al Queen’s Bounty Pack. Quest'edizione è acquistabile al prezzo di 39,99 euro.

L'upgrade edition, pensata per coloro che già posseggono TESO, conterrà gli stessi contenuti (offrendovi quindi Morrowind in caso mancasse nella vostra libreria) e, in aggiunta, includerà il Nightmare Senche Mount. Il prezzo è in questo caso fissato a 29,99 euro.

Annunciate inoltre tre edizioni speciali: la Digital Collector’s Edition, la Digital Collector’s Upgrade, e la Physical Collector’s Edition.

Digital Collector’s Edition

Mount: Bloodshadow Wraith Steed

Pet: Fledgling Gryphon Emote Pack: House of Reveries

Outfit Style: Divine Prosecution

Copia gratuita di Morrowind, Queen’s Bounty Pack e Nightmare Senche Mount

Digital Collector’s Upgrade (39.99 euro) - contiene gli stessi contenuti della Digital Collector's Edition.

Physical Collector’s Edition (89.99 euro)

Include tutti i contenuti della Digital Collector’s Edition.

Statua di Mephala

Razum-dar’s Journal

Mappa di Summerset

Steelbook Case esclusivo

Include le ricompense in-game della Digital Collector’s Edition e il bonus Pre-Order “Queen’s Bounty” pack.

Nightmare Senche Mount

Include l'accesso a The Elder Scrolls Online base

Summerset sarà pubblicato per PC/Mac, Xbox One e PlayStation 4 il 5 giugno.