The Elder Scrolls Online: Summerset è ora disponibile in accesso anticipato su PC e Mac

È tempo di nuove avventure a Tamriel! Oggi, ZeniMax Online Studios ha pubblicato il nuovo capitolo della saga The Elder Scrolls Online. Summerset è disponibile per PC e Mac in fase di accesso anticipato.

I giocatori possono esplorare una nuova zona, l'incredibile isola di Summerset, per la prima volta da The Elder Scrolls: Arena del 1994. Ci sono una nuova missione della storia, una nuova serie di abilità dell'Ordine Psijic, una nuova abilità di creazione (Jewelry Crafting) e tanto altro, inclusi tutti gli aggiornamenti e i miglioramenti dell'aggiornamento 18. ESO: Summerset sarà pubblicato nella versione completa per PC, Mac, Xbox One e PlayStation 4 il 5 giugno.

Per decreto della Regina Ayrenn, l'isola di Summerset è aperta agli stranieri per la prima volta. Esplora foreste lussureggianti, lagune tropicali e antiche grotte coralline in una zona ancora più vasta del territorio in cui era ambientato il capitolo dello scorso anno, Morrowind. Cerca il misterioso Ordine Psijic, una società segreta di maghi sull'isola di Artaeum, e apprendi nuove e potenti abilità capaci di piegare il tempo. Scala la cima più alta di Summerset e raggiungi Cloudrest per affrontare temibili nemici in una sfida per 12 giocatori.

ESO: Summerset è disponibile sul sito di ESO in versione Standard e Digital Collector's Edition e tramite Steam. La Collector's Edition fisica è disponibile presso i maggiori rivenditori e include una statuetta di Mephala, il diario di Razum-Dar, una mappa esclusiva e tantissimi bonus in gioco.