The Elder Scrolls Online Summerset: unisciti per la prima volta all'Ordine Psijic

In Summerset, prossimo espansione di The Elder Scrolls Online i giocatori scopriranno il gruppo segreto di maghi dell'Ordine Psijic e, per la prima volta, potranno entrare tra i loro ranghi e imparare gli incantesimi di questi antichi maestri.

Cos'è l'Ordine Psijic, un gruppo così misterioso da svelare i propri misteri per la prima volta solo oggi? Abbiamo pubblicato un video di anteprima per aiutare i fan di The Elder Scrolls a scoprire una tra le organizzazioni più segrete di Tamriel.

In ESO Summerset, i giocatori raggiungeranno l'isola di Artaeum per trovare e unirsi all'enigmatico Ordine Psijic per la prima volta nella serie di The Elder Scrolls. Questa società segreta torna a mostrarsi dopo 350 anni di assenza, portando con sé una serie di missioni uniche e una storia che condurrà i giocatori in ogni angolo di Summerset per chiudere dei pericolosi varchi temporali. Una volta nell'Ordine, gli avventurieri nuovi e veterani avranno accesso alle nuove abilità degli Psijic: sarà possibile rallentare e immobilizzare i nemici, meditare per recuperare salute e risorse e perfino riavvolgere il tempo. Grazie a queste nuove e potenti abilità, i giocatori possono esplorare l'isola di Artaeum, visitare Ceporah Tower e Ritemaster Iachesis e svelare i segreti sia dell'antica organizzazione sia della Gilda dei Maghi.

The Elder Scrolls Online Summerset arriva su PC/Mac il 21 maggio e su Xbox One e PlayStation 4 il 5 giugno. Il nuovo capitolo accoglie sia i nuovi giocatori sia i veterani, con un tutorial inedito per i primi e contenuti adatti ai secondi. Il mondo scalabile di ESO, inoltre, facilita le interazioni sociali, con nuove opzioni per i gruppi e la possibilità di affrontare missioni tutti insieme indipendentemente dal livello dei giocatori. Acquista ESO Summerset in anticipo per ottenere il Queen's Bounty Pack e l'accesso immediato al gioco di base e al capitolo Morrowind dell'anno scorso (solo per acquisti digitali e secondo certe condizioni).