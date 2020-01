The Elder Scrolls Online: il supporto continuerà anche dopo l'arrivo di TES6

Nel corso di un'intervista agli sviluppatori di The Elder Scrolls Online è apparso chiaro come l'idea del team sia quella di supportare il popolare MMO ancora per un bel po' di tempo.

Ai microfoni di PCGamesN Rich Lambert, il creative director del gioco presso gli studi di ZeniMax Online, ha infatti espresso la propria volontà di continuare a sviluppare nel tempo nuove espansioni per il gioco e all'uscita dell'attesissimo The Elder Scrolls 6 non cesserà il supporto.

Ecco di seguito le parole di Lambert:

"Abbiamo una community perfettamente in salute. Allo scorso E3 2019 eravamo a circa 13,5 milioni di giocatori. Da allora tale cifra è cresciuta e vantiamo ora più di 15 milioni di utenti."

"Il gioco sta continuando a cresce e non sembra mostrare alcun segno di cedimento, quindi continueremo a supportarlo. I nostri giocatori adorano il titolo e apprezzano la frequenza con la quale distribuiamo nuovi contenuti, quindi continueremo su questa strada."

Insomma, sembra proprio che TESO abbia ancora molta strada da fare e, a dimostrarlo, è il recente annuncio del Cuore Oscuro di Skyrim, una serie di contenuti aggiuntivi che verranno pubblicati nel corso del 2020 e tra i quali troviamo anche l'espansione dedicata ai vampiri e intitolata Greymoor.