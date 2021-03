The Elder Scrolls Online, il team Microsoft si espande: nuova sede per ZeniMax Online

Con la presentazione al pubblico dell'annuncio di The Elder Scrolls Online: Blackwood, nuova espansione annuale del titolo multiplayer, ZeniMax Online non ha certamente esaurito le cartucce a propria disposizione.

Dal mese di febbraio, la software house ha infatti avviato una nuova campagna di assunzioni, che vede il team alla ricerca di diverse figure professionali. Dettaglio decisamente interessante, gli annunci di lavoro pubblicati da ZeniMax Online includono riferimenti a titoli non annunciati, con un utilizzo del plurale che sottintende fucine creative attive a pieno regime. In attesa di informazioni ufficiali in merito, la community videoludica attiva su Resetera ha notato un ulteriore dettaglio interessante.

Sempre dalle pagine dedicate alle posizioni di lavoro aperte presso ZeniMax disponibili sul sito ufficiale della compagnia è infatti possibile avvistare un riferimento ad un nuovo team. Nello specifico si tratta di uno studio di sviluppo di ZeniMax Online con sede in Wisconsin, che va dunque ad aggiungersi ad una ulteriore sede inaugurata di recente dal team presso San Diego. Al momento, non vi sono informazioni più dettagliate sulle attività della software house autrice di The Elder Scrolls: Online, che insieme a tutti i team Bethesda ha da poco visto ufficializzato il suo ingresso nella sempre più ampia e variegata famiglia degli Xbox Game Studios.